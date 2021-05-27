Ущерб от паводков в Приамурье превысил 1 млрд рублей, введен режим ЧС

В Амурской области ущерб от разрушений, нанесенных паводком, оценили в 1,2 млрд рублей. Наводнением смыло два моста и повредило более 330 км автомобильных дорог. В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Предварительную сумму ущерба предоставил областной Минтранс. «Участки обследованы, составлены акты и подготовлены сметы, объем разрушений превышает 1,2 млрд рублей, ущерб уточняется, так как ситуация ухудшается в связи с прогнозом неблагоприятных погодных условий на территории области в ближайшие дни», – говорится в сообщении на сайте правительства Амурской области.

Повреждено почти 297 участков автомобильных дорог протяженностью 336 км, разрушено также два моста и 14 водопропускных труб. Все еще остаются подтопленными 22 приусадебных участка в трех районах, а также восемь автомобильных дорог.

В населенных пунктах уже работают спасатели и пожарные. Однако приступить к восстановлению некоторых участков дорог все еще нет возможности из-за переувлажнения дорожного полотна и обводненности.

«В связи с неустойчивой погодой, сопровождающейся дождями, сохраняется вероятность дальнейшего подъема уровней воды на реках Приамурья. Амурская областная территориальная подсистема РСЧС со вчерашнего дня функционирует в режиме «Чрезвычайная ситуация»», – сообщили в пресс-службе.

Благовещенск, Зоя Осколкова

Благовещенск. Другие новости 27.05.21

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