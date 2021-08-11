Суд заключил под домашний арест депутата-миллиардера, признавшегося в убийстве

Суд Петропавловска-Камчатского отправил бизнесмена, депутата заксобрания Камчатского края Игоря Редькина, признавшего в случайном убийстве человека, под домашний арест на два месяца. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на представителя суда.

Президиум регионального политического совета «Единой России» исключил Редькина из партии после того, как тот написал заявление о приостановлении членства в партии и об отказе от участия в выборах депутатов краевого заксобрания.

Редькин накануне сообщил, что по неосторожности застрелил 30-летнего жителя поселка Озерновский, перепутав его с медведем. Местные жители пожаловались депутату, что на свалке бытовых отходов обосновался медведь. Редькин взял ружье и решил лично спугнуть зверя. По версии депутата, он выстрелил, как считал, по медведю, но позже узнал, что «примерно в то же время в районе стрельбы был ранен местный житель, который скончался в больнице». По данным СМИ, депутат обратился в Следственный комитет, после чего его задержали. По факту убийства мужчины было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ.

Игорь Редькин является одним из самых богатых депутатов России, за последние три года он заработал около 1,5 млрд рублей. Он находится на 20 месте в рейтинге самых богатых госслужащих по версии Forbes.

Петропавловск-Камчатский, Наталья петрова

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 11.08.21

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