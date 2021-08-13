Камчатскому депутату предъявлено обвинение в умышленном убийстве

Депутата Камчатского краевого заксобрания Игоря Редькина обвинили в умышленном убийстве. Сам народный избранник заявил, что случайно застрелил человека, перепутав его с медведем.

«Следствием получены достаточные данные об умышленном убийстве, в связи с чем 10.08.2021 Редькину И.В. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ», – сообщило региональное управление СКР.

В ведомстве добавили, что проверяют версию обвиняемого об убийстве по неосторожности.

Ранее Редькин сам сообщил, что случайно застрелил 30-летнего жителя поселка Озерновский, перепутав его с медведем. Местные жители пожаловались депутату, что на свалке бытовых отходов обосновался медведь. Редькин взял ружье и решил лично спугнуть зверя. По версии депутата, он выстрелил, как считал, по медведю, но позже узнал, что «примерно в то же время в районе стрельбы был ранен местный житель, который скончался в больнице». Депутат обратился в Следственный комитет, после чего его задержали.

Игорь Редькин является одним из самых богатых депутатов России, за последние три года он заработал около 1,5 млрд рублей. Он находится на 20 месте в рейтинге самых богатых госслужащих по версии Forbes.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 13.08.21

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