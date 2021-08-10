Камчатский депутат-миллиардер признался в убийстве

Депутат законодательного собрания Камчатского края Игорь Редькин случайно застрелил человека, перепутав его с медведем. Народного избранника задержали. СКР проводит проверку.

Инцидент произошел в поселке Озерновский. Местные жители пожаловались депутату, что на свалке бытовых отходов обосновался медведь. Редькин взял ружье и решил лично спугнуть зверя.

«В сумерках выстрелил по медведю. Позднее я узнал, что примерно в то же время в районе стрельбы был ранен местный житель, который скончался в больнице», – говорится в обращении самого депутата, которое поступило в редакцию РИА «Новости».

После этого Редькин заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов депутатов заксобрания региона и приостанавливает членство в «Единой России».

Как пишет телеграм-канал Mash, депутат сам обратился в Следственный комитет, после чего его задержали. Проводится проверка.

Игорь Редькин – один из самых богатых депутатов России, за последние три года он заработал около 1,5 млрд рублей. Он находится на 15 месте в рейтинге самых богатых госслужащих по версии Forbes. Редькин владеет компанией, занимающейся добычей и переработкой рыбы.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 10.08.21

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