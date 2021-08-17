Ущерб от паводков на Дальнем Востоке оценили в 15 млн рублей

Ущерб от наводнений в четырех регионах Дальнего Востока составил 14,7 млрд рублей. В зоне паводка оказались 27 тысяч человек. Об этом сообщил полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

По его словам, оценка ущерба еще будет уточняться. «На 2013 год, я помню эти цифры, было 224 тысяч человек пострадавших, то есть это почти в десять раз больше, и ущерб составлял 42 млрд рублей, причем, извините, в ценах 2013 года», – сказал чиновник ГТРК «Владивосток».

Подготовка к паводку позволила сократить потенциальный ущерб. «Но это не значит, что нам надо останавливаться. Много чего еще надо сделать. И этот паводок, он дает много нам, скажем так, информации для того, чтобы мы еще раз занялись вопросами защиты населения, населенных пунктов и объектов экономики», – подчеркнул Трутнев.

До сих пор не во всех регионах построены защитные дамбы. Отставание наблюдается в Еврейской автономной области и Комсомольск-на-Амуре.

«Мы там серьезно так разбирались с губернаторами. Эту работу тоже завершим. Но даже в том объеме, в котором она построена, это десятки километров, она позволила сдержать воду по отношению к большому количеству населенных пунктов, домов, объектов экономики», – добавил вице-премьер.

Владивосток, Зоя Осколкова

Владивосток. Другие новости 17.08.21

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