На Камчатке с вулкана сорвались двое туристов

На вулкане Ключевской на Камчатке произошло ЧП – двое туристов упали с высоты в четыре тысячи метров. Спасатели готовятся вылететь к месту происшествия на вертолете.

Группа туристов из 12 человек спускалась с ледника, когда двое из них оступились и упали. Об этом сообщает Life.

По данным агентства, сорвались с вулкана 35-летний Александр Филяев и 46-летний Андрей Закалин.

Спасатели не могут оперативно добраться до места падения, так как для работ на высоте требуется пройти акклиматизацию. В ближайшее время на место происшествия должен вылететь вертолет Ми-8.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 17.08.21

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