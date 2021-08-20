На Камчатке еще один турист сорвался с вулкана

На Камчатке турист сорвался с уступа и получил травму. В результате ему потребовалась срочная эвакуация. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС по региону.

Спасателям позвонил турист, совершавший восхождение на вулкан Толбачик. «Как сообщил заявитель, на высоте примерно 800 метров его товарищ сорвался с уступа, в результате чего получил травму головы, в связи с чем требуется срочная эвакуация», – рассказали в МЧС.

Сотрудники Территориального центра медицины катастроф и спасатели поисково-спасательного отряда Центра обеспечения действий по ГО и ЧС вылетели к месту происшествия на вертолете Ми-8. Они смогли приземлиться в 300 метрах от пострадавшего.

Туристу оказали первую помощь и транспортировали в Петропавловск-Камчатский. В больнице медики диагностировали у него черепно-мозговую травму.

Напомним, трагический инцидент на вулкане Ключевской произошел 17 августа. Два туриста упали с высоты в четыре тысячи метров. Позже выяснилось, что оба они погибли. Один из них был депутатом горсовета Железногорска в Красноярском крае.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 20.08.21

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