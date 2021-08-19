Спасатели нашли тело сорвавшегося с вулкана красноярского депутата

Спасатели нашли тела депутата горсовета Железногорска в Красноярском крае Андрея Закалина и его спутника. Туристы погибли во время покорения Ключевского вулкана на Камчатке.

«Спасатели обнаружили оба тела погибших туристов. Одно из них было обнаружено на высоте 3500 метров, второе – на высоте 3560 метров», – рассказали в главке МЧС по Камчатскому краю.

Погибших вертолетом доставят в Петропавловск-Камчатский. Там будет решаться вопрос об опознании и дальнейшей транспортировке тел.

Напомним, 17 августа Андрей Закалин и Александр Филяев сорвались со склона вулкана, когда спускались с вершины. В их туристической группе было 12 человек из разных регионов России. Свой маршрут они заранее зарегистрировали в МЧС.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 19.08.21

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