Красноярский депутат погиб при падении с вулкана на Камчатке

Депутат горсовета Железногорска Красноярского края Андрей Закалин погиб, сорвавшись при спуске с вулкана Ключевской на Камчатке. Об этом сообщил вице-спикер Заксобрания Красноярского края Алексей Кулеш в своем Telegram-канале.

«Нам всем кажется, что мы будем жить вечно. Что сухие сводки спасателей не про нас. Увы. Андрей жил полной жизнью, не экономил себя «на потом». Светлая память», – написал Кулеш.

Напомним, трагический инцидент произошел накануне. Вместе с 46-летним красноярским депутатом сорвался при спуске с ледника 35-летний Александр Филяев. Туристы упали с высоты в четыре тысячи метров. Всего в туристической группе были 12 человек.

Сегодня утром к месту происшествия вылетел августа вертолет Ми-8 со спасателями, сообщает краевой главк МЧС. Также на помощь туристам направляются спасатели из поселка Ключи Усть-Камчатского района.

Красноярск, Наталья Петрова

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