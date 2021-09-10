Свалку красной икры нашли в лесу под Благовещенском

В лесу в пригороде Благовещенска Амурской области обнаружены более сотни контейнеров с красной икрой. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, емкости нашли во время проверки сообщений СМИ о несанкционированной свалке. Неподалеку от полигона твердых бытовых отходов Благовещенска были обнаружены более ста контейнеров различного объема, в которых находилась красная икра, отметили в прокуратуре. Маркировки на контейнерах не было.

Прокуратура Благовещенска внесла представление в администрацию города и направила результаты проверки в полицию. Теперь правоохранителям предстоит установить собственника контейнеров.

Ранее сообщалось, что на Камчатке задержали браконьера, перевозившего почти 100 кг незаконно добытой красной икры. До этого на Сахалине нашли семь больших могильников с выброшенной браконьерами горбушей. Массу гниющей в них рыбы оценили в 100 тонн.

Благовещенск, Наталья Петрова

Благовещенск. Другие новости 09.09.21

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