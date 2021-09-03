На Сахалине нашли 100 тонн брошенной браконьерами горбуши

На Сахалине общественники нашли могильники с выброшенной браконьерами горбушей. Массу рыбы предварительно оценили в 100 тонн, сообщили в региональной общественной организации «Экологическая вахта Сахалина».

Специалисты осмотрели территорию около реки Лазовая в Макаровском районе по просьбам местных жителей. В текущем году власти запретили вылов горбуши в этой местности. Рыбы на нерест зашло много, и браконьеры атаковали реку, забирая только икру.

«Полевая группа 2 сентября обнаружила огромные могильники горбуши, выловленной браконьерами. Только на небольшом участке обнаружили 7 крупных могильников, в которых брошено гнить не менее 100 тонн горбуши», – цитирует «Интерфакс» сообщение экологов.

Рыба была в разных стадиях разложения, то есть браконьеры орудовали на реке не менее недели.

Ранее экологи Сахалина заявили, что голодные медведи караулят рыбу по берегам рек. Горбуша поздно вышла на нерест, и а местные власти в некоторых районах сняли ограничения на промышленный вылов.

Южно-Сахалинск, Наталья Рязанова

Южно-Сахалинск. Другие новости 03.09.21

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