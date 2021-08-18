На Сахалине наблюдается скопление голодных медведей у рек из-за дефицита горбуши

На северо-востоке Сахалина у рек, где нерестится горбуша, наблюдается аномальное скопление медведей. Животные поджидают рыбу, которая никак не идет на нерест. При этом местные власти намерены снять ограничения на промышленный вылов горбуши.

В региональном государственном заказнике «Восточный», расположенном в Смирныховском районе, в реках Венгери и Пурш-Пурш наблюдается сильнейший дефицит нерестовой горбуши, сообщает региональная общественная организация (РОО) «Экологическая вахта Сахалина».

«Низкое количество рыбы в заповедных реках стало причиной аномальных для этого времени скоплений медведей в устьях рек. Обычно они собираются здесь большими группами и дружно рыбачат только в начале хода горбуши, но к 8-10 августа, по мере заполнения нерестилищ, уже распределяются по всему протяжению рек. В этом же году медведи и не думают уходить вглубь заказника, сейчас в устье каждой из двух рек наблюдается по 10-12 медведей», – говорится в сообщении.

В крупной и традиционно богатой на горбушу реке Чамгу заполнение нерестилищ, по оценкам экспертов, не превышает 5%, хотя с учетом практически пустых верховьев даже эта цифра, скорее всего, завышена. В речке Пильнги отмечены лишь единичные производители горбуши на всем протяжении от устья до среднего течения.

Тем не менее, областная комиссия по регулированию вылова анадромных рыб планирует сегодня рассмотреть вопрос снятия ограничений и открытия промышленного вылова горбуши на побережье Ногликского района. Ранее вылов уже был разрешен на северо-востоке Поронайского и юго-востоке Смирныховского районов районов.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

Южно-Сахалинск. Другие новости 18.08.21

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