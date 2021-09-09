На Камчатке браконьер попался со 100 кг красной икры

ГИБДД и Росрыболовство во время рейда задержали браконьера, перевозившего почти 100 кг незаконно добытой красной икры. Контрабанда заняла пять мешков, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ассоциацию «Река Большая».

Автомобиль браконьера остановили на 87-м км трассы Петропавловск-Камчатский – Мильково. В машине нашли 99,2 кг икры, ущерб от ее незаконной добычи предварительно оценили более чем в 2,7 млн рублей.

«Для заготовки центнера икры браконьеры пустили под нож 1,7 тонны рыбы. Это порядка 650 рыбин, которые будут гнить в кустах на берегу или в реке», – добавили в ассоциации.

Напомним, экологи нашли на Сахалине семь больших могильников с выброшенной браконьерами горбушей. Массу гниющей в них рыбы оценили в 100 тонн.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 09.09.21

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