В ЕАО 15 сотрудников скорой уволились из-за отказа от вакцинации

15 сотрудников скорой города Облучье в Еврейской автономной области (ЕАО) решили уволиться из-за требования об обязательной вакцинации от коронавируса. Власти региона заявили, что местные жители не останутся без оперативной медпомощи.

Согласно постановлению главного санитарного врача ЕАО Павла Копылова, до 15 ноября 80% коллектива необходимо начать прививать от Covid-19, а к 15 декабря курс вакцинации следует завершить. Если сотрудник отказывается от прививки без наличия медотвода, работодатель обязан отстранить его от работы.

«Все 15 сотрудников скорой написали заявления на увольнение из-за нежелания вакцинироваться. Руководство мы предупредили заранее, что напишем заявление. До 15 ноября будем работать. Мы все подрабатываем в ковидном госпитале. В постоянном контакте с пациентами. У нас иммунитет давно выработался», – рассказал РИА «Новости» сотрудник скорой.

В департаменте здравоохранения ЕАО сообщили, что на участке, который обслуживают отделения ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи», расположенные в Облученском районе, проживают около 25 тысяч человек. С такой нагрузкой справятся две-три бригады скорой, а сейчас на территории работают пять бригад. Плюс бригады неотложной помощи, развернутые при лечебных учреждениях. «Даже если все сотрудники, написавшие заявления на увольнение, действительно уволятся, город без медицинской помощи не останется», – говорится в заявлении на странице департамента в Instagram.

Ранее полпред президента в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что ЕАО оказалась в числе регионов-аутсайдеров по темпам вакцинации на Дальнем Востоке. В регион направили бригаду специалистов-ревизоров.

Биробиджан, Зоя Осколкова

Биробиджан. Другие новости 03.11.21

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