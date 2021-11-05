В ЕАО 12 работников скорой уволились из-за нежелания прививаться

Еще 12 сотрудников скорой помощи в Еврейской автономной области (ЕАО) решили уволиться из-за отказа от вакцинации от коронавируса. Об этом рассказал BFM главврач местной подстанции скорой помощи Владислав Коган.

Ранее в городе Облучье 15 сотрудников скорой написали заявление об увольнении. В этот раз оставить работу из-за нежелания ставить прививку решили медики в селе Пашково. По словам Когана, работники объясняют это тем, что постоянно работают в «ковидном» госпитале, и никто еще не заболел.

Согласно постановлению главного санитарного врача ЕАО Павла Копылова, до 15 ноября 80% коллектива необходимо начать прививать от Covid-19, а к 15 декабря курс вакцинации следует завершить. Если сотрудник отказывается от прививки без наличия медотвода, работодатель обязан отстранить его от работы.

Медицинские власти региона уверяют, что проживающие в этом районе люди не останутся без оперативной медицинской помощи.

Биробиджан, Зоя Осколкова

Биробиджан. Другие новости 04.11.21

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