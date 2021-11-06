Непривитые сотрудники скорой помощи в ЕАО передумали увольняться

Большинство сотрудников «скорой помощи» в Еврейской автономной области (ЕАО) забрали заявления об увольнении. Ранее они заявили, что оставят работу из-за отказа от вакцинации от коронавируса.

«Подавляющее большинство сотрудников отзывают свои заявления», – сказал «Интерфаксу» представитель пресс-службы правительства региона.

Тем временем, в городе Облучье решили сформировать новые бригады скорой помощи. Об этом заявил главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава России Сергей Багненко, которого направили в регион для разрешения возникшей проблемы. «Восполнить недостающие бригады скорой медицинской помощи позволит перераспределение действующих работников и привлечение дополнительных специалистов», – отметил Багненко.

Кроме того, с собравшимися уволиться сотрудниками встречался руководитель отдела скорой медицинской помощи первого Санкт-Петербургского государственного медуниверситета Минздрава России Вадим Теплов. По его словам, разговор получился конструктивный. «Мы увидели, что коллеги устали, поскольку нагрузка на скорую помощь всегда большая... а в связи с пандемией эта нагрузка стала просто запредельной. Есть ощущение, что просто в какой-то момент возникло недопонимание, поэтому мы очень подробно ответили на все вопросы, которые нам задавали... Надеемся, что недопонимание, которое привело к такой эмоциональной реакции, может быть устранено», – цитирует Теплова РИА «Новости».

Ранее в городе Облучье 15 сотрудников скорой написали заявление об увольнении. Также оставить работу из-за нежелания ставить прививку от Covid-19 решили 12 медиков в селе Пашково. Они объясняют это тем, что постоянно работают в «ковидном» госпитале, и никто еще не заболел.

Согласно постановлению главного санитарного врача ЕАО Павла Копылова, до 15 ноября 80% коллектива необходимо начать прививать от Covid-19, а к 15 декабря курс вакцинации следует завершить. Если сотрудник отказывается от прививки без наличия медотвода, работодатель обязан отстранить его от работы.

Биробиджан, Зоя Осколкова

Биробиджан. Другие новости 05.11.21

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