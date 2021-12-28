российское информационное агентство 18+

Новогодние гадания

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 28 декабря 2021, 09:16 мск

Новости Дальний Восток

Новости, Кратко, Популярное

На Сахалине экс-глава муниципалитета отделался условным сроком за взятку

Суд вынес приговор бывшему главе Макаровского городского округа Сахалина Андрею Красковскому, обвиняемому в получении взятки в 1,6 млн рублей. Экс-чиновник получил шесть лет лишения свободы условно со штрафом в размере восьмикратной суммы взятки. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Согласно версии следствия, бывший руководитель муниципалитета в период с мая по декабрь 2020 года получил от 59-летнего жителя Сахалинской области, действовавшего «в интересах ряда предпринимателей», взятку на общую сумму 1,6 млн рублей. Деньги предназначались за содействие в заключении муниципальных контрактов на снос аварийного и ветхого жилья и за общее покровительство в будущем при заключении гражданско-правовых договоров, говорится в сообщении.

Красковский полностью признал вину. Суд признал экс-чиновника виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет условно с запретом занимать руководящие должности в органах власти на срок восемь лет. Кроме того, ему назначен штраф в размере восьмикратной суммы взятки.

Южно-Сахалинск, Наталья Петрова

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коррупция

СКР возбудил дело о крупной взятке в отношении мэра Краснодара / Эксперты ВШЭ оценили средний размер «откатов» при госзакупках в России / Каждая взятка – 1 млн рублей: СКР расследует дело о коррупции против главы «дочки» «Транснефти» / Следователь вымогал деньги у фигуранта за смягчение приговора / Генпрокуратура хочет ужесточить наказание за мелкое взяточничество / Еще 21 объект недвижимости найдены у владельца золотого унитаза – главы ГИБДД Ставрополья / Обыски прошли в одном из ОВД Москвы: полицейского подозревают в получении взятки / В Петербурге экс-главу района и его брата обвинили в хищении свыше 165 млн рублей: оба отправлены под арест

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Россия, Скандалы и происшествия, Коррупция,