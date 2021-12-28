На Сахалине экс-глава муниципалитета отделался условным сроком за взятку

Суд вынес приговор бывшему главе Макаровского городского округа Сахалина Андрею Красковскому, обвиняемому в получении взятки в 1,6 млн рублей. Экс-чиновник получил шесть лет лишения свободы условно со штрафом в размере восьмикратной суммы взятки. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Согласно версии следствия, бывший руководитель муниципалитета в период с мая по декабрь 2020 года получил от 59-летнего жителя Сахалинской области, действовавшего «в интересах ряда предпринимателей», взятку на общую сумму 1,6 млн рублей. Деньги предназначались за содействие в заключении муниципальных контрактов на снос аварийного и ветхого жилья и за общее покровительство в будущем при заключении гражданско-правовых договоров, говорится в сообщении.

Красковский полностью признал вину. Суд признал экс-чиновника виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет условно с запретом занимать руководящие должности в органах власти на срок восемь лет. Кроме того, ему назначен штраф в размере восьмикратной суммы взятки.

Южно-Сахалинск, Наталья Петрова

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