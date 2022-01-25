Допросы и обыски у чиновников: нападение собак на ребенка вылилось в дело о халатности

На Камчатке возбуждено уголовное дело о халатности после нападения стаи бродячих собак на ребенка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

Согласно данным следствия, собаки налетели на восьмилетнего мальчика днем 23 января в районе улицы Крашенинникова микрорайона Рыбачий в городе Вилючинске. Стаю псов отогнал от ребенка прохожий. У мальчика на ноге остался синяк от укуса. Ребенок пережил сильный испуг, отметили в ведомстве.

По факту нападения собак на мальчика возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

При осмотре места происшествия следователи обнаружили будки для бродячих псов и оборудованные места для их отдыха и кормления.

В настоящее время проводятся обыски и допрашиваются сотрудники администрации Вилючинска, муниципального учреждения по благоустройству территории района и муниципального приюта для безнадзорных животных. Назначены экспертизы, в том числе направленные на установление психоэмоционального состояния ребенка после произошедшего.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения по изменению законодательства, которое регулирует отлов бездомных собак. Глава ведомства, в том числе, предложил обозначить уголовную ответственность для чиновников в случае трагедии с нападением собак на людей. Этому предшествовали резонансные случаи нападения собак на людей в разных регионах России. Последняя трагедия произошла в минувшие выходные в Забайкалье – стая бродячих собак загрызла семилетнюю девочку.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Петрова

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