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Четверг, 27 января 2022, 11:55 мск

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Высокопоставленного чиновника на Сахалине обвинили во взяточничестве

В Сахалинской области расследуют уголовное дело, главным фигурантом которого стал начальник отдела одного из региональных контролирующих органов. Его обвиняют в получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, фигурант составлял для юридических лиц отчеты о том, что на принадлежащих им опасных производственных объектах организован контроль за соблюдением требований промышленной безопасности. При этом в документах были ложные сведения, сам чиновник об этом знал и не привлекал руководителей предприятий к ответственности.

Более того, он не сообщал о нарушениях и за такое покровительство дважды получил от предпринимателей денежное вознаграждение.

Поводом для возбуждения уголовного дела стала проверка оперативных служб управления ФСБ России по Сахалинской области. В ближайшее время обвиняемому изберут меру пресечения.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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