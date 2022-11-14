Глава Приморья призвал бизнес отказаться от новогодних корпоративов

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко высказал мнение, что сегодняшняя ситуация в России не позволяет отмечать Новый год с былым размахом. Он призвал предприятия региона отказаться от новогодних корпоративов.

«Знаю, что в прошлые годы некоторые крупные предприятия нашего края проводили пышные праздники для сотрудников с приглашением звезд, салютами и прочим. Прошу в этом году воздержаться от масштабных празднеств. Отметить завершение года более скромно. Все же время сейчас не то», – написал Кожемяко в своем телеграм-канале. Он выразил надежду, что бизнес поймет эту просьбу.

«Давайте встретим Новый год со своими родными, друзьями», – отметил глава края.

По мнению Кожемяков, средства, запланированные на корпоративы, следует направить на поддержку тех, кому сегодня нужна помощь, в том числе семьям военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации или погибших во время боевых действий.

«У каждого в районе или городе есть организация, которую надо поддержать, семьи погибших, которым нужно оказать помощь, семьи, чьи отцы находятся в зоне боевых действий. Давайте это направление в этом году видоизменим», – заявил губернатор, чьи слова приводит пресс-служба краевого правительства.

При этом Кожемяко подчеркнул, что детские новогодние утренники и другие праздничные культурно-образовательные мероприятия с участием детей пройдут в традиционном режиме.

Ранее сообщалось, что российский бизнес урезает траты на новогодние корпоративы. Соцопросы показывали, что почти 40% российских компаний планируют отказаться от проведения новогодних корпоративов в этом году. При этом каждый десятый работодатель (11%) вообще отменил корпоративные праздничные мероприятия.

Надо отметить, что руководители почти трети российских регионов приняли решение отказаться от концертов, салютов и гуляний на новогодних праздниках из-за спецоперации и частичной мобилизации. В свою очередь в Минобороны подчеркнули, что нет необходимости отменять праздничные новогодние мероприятия, чтобы направить сэкономленные средства для обеспечения военнослужащих.

Владивосток, Наталья Петрова

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