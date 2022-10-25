Около 40% компаний в России откажутся от новогоднего корпоратива

Почти 40% российских компаний собираются отказаться от проведения новогодних корпоративов в этом году. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом «Зарплата.ру». Каждый десятый работодатель (11%) вообще отменил корпоративные праздничные мероприятия.

Опрос также показал, что 79% компаний минимизируют траты в этом году, приводит данные исследования РИА «Новости». Так, затраты на корпоративные мероприятия были сокращены на 52%, на представительские расходы – на 27%, расходы на рекламу уменьшены на 24%, а траты на корпоративный транспорт для сотрудников – на 20%.

В исследовании отмечается, что компании намерены сократить расходы за счет полного отказ от офиса и перевода всех сотрудников на удаленку, уменьшения рабочих часов и сокращения зарплат.

При этом подавляющее число компаний (82%) планируют экономить и в 2023 году, следует из опроса. В то же время 53% работодателей наметили индексацию зарплат, из них 22% – выборочно для некоторых категорий сотрудников. В четверти компаний (24%) индексации не предполагается.

Ранее сообщалось, что бизнес массово отказывается от новогодних корпоративов «из-за несвоевременности развлекательных мероприятий». Эксперты заявили о падении спроса на банкетные залы, услуги артистов и обслуживания вечеринок.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»