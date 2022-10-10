«Ъ»: бизнес массово отменяет новогодние корпоративы

Порядка 70% компаний отказались от планов проводить новогодние корпоративы «из-за несвоевременности развлекательных мероприятий». Упал спрос на банкетные залы, услуги артистов и обслуживания вечеринок, пишет «Коммерсантъ».

Ежегодно к началу октября большинство мест для корпоративов бывают забронированы, но в этом году занято 40% площадок. Бизнес массово отказывается от брони залов в гостиницах. Часть коллективов сохранили планы на новогодние корпоративы, но празднования проведут на территории предприятий. Ни один заказ на крупные корпоративы к Новому году с выступлением артистов пока не подтвержден, сообщила управляющий директор «Випсервиса» Галина Полищук.

Эксперты считают, что популярным площадкам придется снижать цены, как и гостиницам верхнего ценового сегмента. А вот бюджетные отели смогут найти заказчиков на банкетные залы. Текущая ситуация заметно отразится на доходах артистов. Доход от новогодних праздников приносил им большую часть годового заработка, напомнил продюсер Colisium International Music Forum Сергей Бабич.

Руководство ряда регионов объявило об экономии средств, которые передадут в пользу мобилизованных россиян. Там отменены массовые новогодние гуляния, концерты и салюты.

Москва, Наталья Рязанова

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