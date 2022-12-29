В скандально известном Приморском океанариуме сменился директор

После гибели животных и серии проверок в Приморском океанариуме сменился директор. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Должность директора заняла бывшая замглавы учреждения Ольга Шевченко, которую накануне представили коллегам в новом статусе. Ее назначение назвали первым шагом на пути полной смены руководства.

Перестановки связаны с избранием нового главы Национального научного центра морской биологии ДВО РАН, которому океанариум принадлежит. Имя нового директора Приморского океанариума на сайте Дальневосточного отделения академии наук пока не указано.

Ранее в океанариуме в Приморском крае за два месяца умерли несколько редких животных. В ходе проверки были найдены нарушения, которые стали поводом для возбуждения уголовного дела. Более того, это далеко не первый раз, когда приморский океанариум оказался в центре скандала. Так в июле в социальных сетях появилась информация, что животные болеют из-за нарушения правил их содержания. Тогда проверку проводила Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.

Владивосток, Зоя Осколкова

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