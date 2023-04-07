В приморском океанариуме погиб детеныш дельфина

В приморском океанариуме погиб детеныш тихоокеанской афалины. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Малыш родился в неволе и прожил около восьми месяцев. Три дня назад животное скончалось. Официальные причины смерти установит экспертиза. По словам специалистов, детеныш не прошел критически важные точки роста.

Стоит отметить, что приморский океанариум не раз оказывался в центре скандала из-за гибели редких животных. Осенью прошлого года стало известно о смерти дельфина и акулы-зебры. В ходе проверки были найдены нарушения, которые стали поводом для возбуждения уголовного дела.

В декабре должность директора океанариума заняла бывшая замглавы учреждения Ольга Шевченко. Ее назначение назвали первым шагом на пути полной смены руководства.

Владивосток, Зоя Осколкова

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