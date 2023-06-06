На Камчатке людей эвакуируют с подтопленных территорий с помощью вертолета

В Камчатском крае начали эвакуировать людей из-за неблагоприятной паводковой обстановки. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Из села Парень в село Манилы перевезли 23 человека. Затем с помощью вертолета Ми-8 Камчатского авиапредприятия эвакуировали еще 11 жителей.

Остальных вывезут с подтопленных территорий по мере необходимости.

Затопление вызвано разливом реки Парень. Уровень воды поднялся до 340 см при опасном значении 300 см. Всего в населенном пункте подтоплено девять домов и 16 придомовых территорий.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

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