В Приморье тигр напал на сторожа пасеки

Житель Приморского края пострадал от нападения тигра. Об этом сообщает телеграм-канал Amur Mash.

Инцидент произошел неподалеку от села Хвищанка. Мужчина набирал воду из ручья, когда на него напал тигр. Владелец пасеки, услышав крики, выбежал с ружьем и сделал выстрел в воздух, тогда хищник переключился на него. Вооруженный мужчина выстрелил в тигра дважды, после чего зверь скрылся в чаще.

Пострадавшего госпитализировали в центральную районную больницу поселка Кировский. Врачи оценивают состояние пациента как средней степени тяжести.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и охотоведы. Предположительно, хищник был ранен еще до нападения, что объясняет его агрессивное поведение.

Владивосток, Зоя Осколкова

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