российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 1 декабря 2023, 09:35 мск

Новости Дальний Восток

Новости, Кратко, Популярное

В приморском селе из-за гуляющего тигра закрыли школу

В Приморском крае несколько раз видели тигра у села Серафимовка. Из-за опасений нападений хищника отменили занятия в школе. Об этом сообщает региональный портал VL.ru.

Около трех недель назад тигр напал ночью на собаку на окраине села Серафимовка. Затем хищника видели на трассе, а у жилых домов обнаружили следы крупного зверя.

Охотнадзор следил за ситуацией: тигр больше не появился. Однако жители опасаются нападений и просят власти принять меры. Также стало известно, что для отпугивания хищников привлекли пожарные машины с сиренами.

Центре «Амурский тигр» сообщили, что сегодня в поселок направилась группа охотнадзора. Там уточнили, что населенном пункте действительно поставили машину с маячками, но скорее, чтобы снизить напряжение и показать, что ситуация под контролем. Скоро специалисты выяснят, насколько реальна угроза, и примут решение.

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Ссылки по теме

В Хабаровском крае у дороги нашли тигренка со сломанной лапой / В Приморье тигр напал на сторожа пасеки

В рубриках

Дальний Восток, Россия, Скандалы и происшествия,