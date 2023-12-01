В приморском селе из-за гуляющего тигра закрыли школу

В Приморском крае несколько раз видели тигра у села Серафимовка. Из-за опасений нападений хищника отменили занятия в школе. Об этом сообщает региональный портал VL.ru.

Около трех недель назад тигр напал ночью на собаку на окраине села Серафимовка. Затем хищника видели на трассе, а у жилых домов обнаружили следы крупного зверя.

Охотнадзор следил за ситуацией: тигр больше не появился. Однако жители опасаются нападений и просят власти принять меры. Также стало известно, что для отпугивания хищников привлекли пожарные машины с сиренами.

Центре «Амурский тигр» сообщили, что сегодня в поселок направилась группа охотнадзора. Там уточнили, что населенном пункте действительно поставили машину с маячками, но скорее, чтобы снизить напряжение и показать, что ситуация под контролем. Скоро специалисты выяснят, насколько реальна угроза, и примут решение.

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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