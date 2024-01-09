В Приморье тигр напал на собак в пяти селах

В Приморском крае выслеживают тигра, нападавшего на собак в пяти селах. Об этом сообщает региональное Министерство лесного хозяйства.

Ранее о нападениях хищника на домашних животных жители рассказывали в соцсетях. Тигр задавил несколько собак в селах Новопокровка, Рисовое, Чернышевка, Новотроицкое и Тихоречное Анучинского округа.

Зверь нападал на сторожевых псов в конце декабря. На места происшествия выезжали охотоведы, но тигра заметить не удалось. В Минлесхозе уточнили, что, судя по тому, что села, где отмечаются нападения на собак, совсем рядом, это делает один тигр. Росприроднадзор выдал разрешение на отлов хищника, передает РИА «Новости».

Кроме того, 4 января тигр напал на сторожевую собаку в районе гидроузла города Арсеньев. На место выезжал специалист, остальных собак закрыли в помещении. Через два дня поступила информации о повторном появлении тигра.

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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