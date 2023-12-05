Тигр разорвал хабаровчанина

Тигр напал на мужчину в районе имени Лазо Хабаровского края. Пострадавший умер, и следователи начали проверку инцидента, сообщили в пресс-службе краевого управления Следственного комитета.

Нападение хищника случилось 4 декабря около поселка Обор. Рядом с лесом нашли тело местного жителя с ранами, причиненными животным.

«Проводится процессуальная проверка по факту нападения тигра. Контролирующими органами решается вопрос об изъятии особи тигра из дикой природы», – говорится в сообщении ведомства.

В Приморском крае в сельской школе отменили занятия, поскольку около села несколько раз видели тигра. Хищник на пал на собаку на окраине села.

Хабаровск, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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