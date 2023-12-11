На Дальнем Востоке тигр убил двух собак

В Амурской области тигр напал на двух собак, которых держали на цепи. Об этом сообщили в управлении по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания.

Инцидент произошел в селе Вольное Архаринского района. Собак держали на привязи за двором дома на краю поселка. Одного пса хищник задушил, другого утащил с собой.

Населенный пункт находится на берегу Архаринской протоки, где охотятся тигры. «Это оказалось легкой добычей для тигра, прыгнул на берег – вот они, собаки. Ну да, шума наделал, конечно», – рассказал собеседник РИА «Новости».

Ранее случаи нападения хищников на домашних животных происходили в селах Михайловка и Иннокентьевка. Следы крупного зверя заметили недалеко от жилых домов. Жителям посоветовали держать собак на цепи и соблюдать определенные правила при встрече с тигром.

Предполагается, что в села за легкой добычей приходят подросшие детеныши тигрицы Елены, которую вернули в дикую природу в 2019 году после курса реабилитации. Самка обосновалась в Хинганском заповеднике и очень редко выходит за его границы.

Благовещенск, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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