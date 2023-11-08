В Хабаровском крае у дороги нашли тигренка со сломанной лапой

В Хабаровском крае у дороги ночью во вторник, 7 ноября, нашли хромающего тигрёнка. Его подобрал местный ветеринар, который сразу понял, что у малыша сломана лапка – скорее всего, его сбила машина. Пострадавшее животное будет направлено для лечения в центр реабилитации животных в Приморье.

Как сообщает DVHab.ru, хромающего вдоль ночной дороги тигрёнка видел не один человек, но никто не отваживался выйти из машины и подобрать его, опасаясь, что где-то рядом может находиться его мать. Видео с котенком снимали, например, рабочие: водитель вахтового автомобиля хотел подобрать его, но товарищи отговорили – «потом проблем не оберёшься, ещё и на тебя скажут, что ты сбил». Спас его в итоге житель Амурска, ветеринар Дамир Бакалюк.

«Где-то в 05:30 мне позвонила сестра – она выехала из Вознесенского в Хабаровск по своим делам, и сообщила, что на обочине дороги, примерно за 13-15 километров до федеральной трассы тигрёнок ползает, одна лапка повреждена. Я поехал и нашёл его там, когда уже стало светло. В одеяло завернул, погрузил в машину и повёз в Комсомольск в ветклинику. Позвонили в службу спасения, те – в охотнадзор, там нас уже встречали вместе с полицией. Я сам тоже ветеринарный врач, сразу было понятно, что у тигрёнка перелом. Рентген это подтвердил», – рассказал Дамир Бакалюк.

В Комсомольске-на-Амуре полосатому пациенту диагностировали перелом правой плечевой кости, без смещения, однако операцию сами делать не стали – отправили в Хабаровск. Повёз тигрёнка Максим Логинов, ведущий эксперт отдела госохотнадзора управления охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края. Оттуда малыша переправят в Приморье в центр реабилитации диких животных.

Возраст тигрёнка, по словам Максима Логинова, не более четырёх-пяти месяцев. Зверь не истощён, сломанное плечо – единственная его проблема со здоровьем по результатам осмотра. Скорее всего, его сбила машина. Тигрица обычно неразлучна со своими детёнышами такого возраста, каким образом кроха оказался без мамы, один на трассе, неизвестно. Этот вопрос будут выяснять специалисты охотнадзора и полиция, сообщают Новости Владивостока vl.ru.

Москва, Елена Васильева

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