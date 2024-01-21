На Дальнем Востоке поймали тигра, убившего более десяти собак

В Хабаровском крае отловили тигра, который представлял опасность для жителей. Хищник растерзал более десяти собак. Об этом сообщил губернатор Михаил Дегтярев.

По словам главы региона, тигр несколько недель нагонял страх на жителей поселка Среднехорский района имени Лазо, он воровал собак с участков этого и других населенных пунктов.

«На отлов нарушителя спокойствия потребовалось 10 дней. И теперь он в клетке», – написал Дегтярев в своем-телеграм канале. Ветеринары осмотрят пойманного хищника и отправят в специализированный центр на реабилитацию, где решат дальнейшую судьбу зверя.

В начале декабря тигр напал на мужчину около поселка Обор в районе имени Лазо. Пострадавший скончался от полученных травм. Следователи проводят проверку.

Хабаровск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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