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Четверг, 28 марта 2024, 16:18 мск

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Глава управления Росавиации в Магаданской области присваивал премии подчиненных

В Магаданской области задержали руководителя Северо-Восточного межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации по обвинению в коррупции. Об этом сообщило региональное управление СКР.

По данным следствия, глава управления Росавиации Магаданской области присваивал частично или полностью премии подчиненных. Таким образом он обогатился на 1 млн рублей.

Кроме того, обвиняемый завышал стоимость командировочных расходов по оплате проживания в гостинице, создавая видимость расходования выданных ему авансовых денежных средств.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное с использованием служебного положения) и п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной заинтересованности).

«Следствием при содействии сотрудников управлений МВД и ФСБ России по Магаданской области осуществлены обыски по местам жительства и работы обвиняемого, в ходе которых изъяты документы и предметы, представляющие интерес для следствия», – сообщили в СКР.

В настоящее время фигурант находится под домашним арестом, суд рассматривает ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Магадан, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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