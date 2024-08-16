Города Дальнего Востока остались без света из-за аварии

Несколько городов Дальнего Востока остались без энергоснабжения из-за аварии на сетях Приморской ГРЭС. ЧП произошло сразу после плановой тренировки местных энергетиков.

По последним данным, без света остались жители Владивостока, Надеждинска, Фокино, Находки, Артема, Барабаша, Уссурийска и других районов Приморья. У некоторых не работает мобильный интернет, вышки связи обесточены, остановился электротранспорт.

Как сообщили в «Дальневосточной распределительной сетевой компании», сбой произошел на распределительном устройстве РУ-500, из-за чего отключилась электролиния ВЛ-500 ПримГРЭС – Хехцир-2. Затем сработала противоаварийная автоматика на электростанции Лучезарска. Аварийные бригады устраняют последствия произошедшего. Предположительно, свет появится в течение полутора часов.

Примечательно, что авария случилась сразу после плановой тренировки местных энергетиков по отработке нештатной ситуации. И.о. министра энергетики и газоснабжения Приморского края Елена Шиш назвала массовое отключение света случайностью.

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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