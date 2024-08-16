В Приморье остановились поезда, но самолеты летают

Движение поездов приостановлено в Приморье из-за аварии, оставившей без света большую часть края. Росавиация сообщила, что аэропорты в регионе работают в штатном режиме.

Питающие железнодорожную инфраструктуру подстанции отключились на участках Кругликово-Находка протяженностью 875 км и Угловая-Владивосток протяженностью 42 км.

«В связи с отсутствием внешнего электроснабжения движение поездов в Приморском крае приостановлено. Принимаются меры для обеспечения безопасности пассажиров, прорабатываются альтернативные варианты перевозок во взаимодействии с администрацией региона», – сообщила пресс-служба ОАО «РЖД».

Авария на сетях не нарушила работу аэропортов в крае, заверил представитель Росавиации. Но ситуацию взяли на контроль.

«Аэропорт Владивостока (Кневичи) и малые аэропорты, посадочные площадки Приморского края работают штатно, принимают и отправляют рейсы по расписанию», – говорится в сообщении.

Правительство Приморья успокоило жителей региона тем, что энергетики проводят переключения, и напряжение поэтапно будет подаваться для подключения потребителей. В результате этой работы в некоторых районах восстановлено электроснабжение. «Полностью восстановить электроснабжение планируется в течение часа», – заверили в краевом правительстве.

Владивосток, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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