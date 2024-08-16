На Дальнем Востоке восстановлено движение поездов

Движение поездов на Дальневосточной железной дороге в Приморском крае возобновлено. Как сообщила пресс-служба РЖД, в 14:10 (мск) восстановлено внешнее электроснабжение подстанций, питающих железнодорожную инфраструктуру.

В приоритетном порядке по своим маршрутам отправлены пассажирские поезда дальнего и пригородного сообщения. В пресс-службе РЖД уточнили, что задержано всего 6 поездов дальнего следования до 4 часов. Это №27 Владивосток – Благовещенск, №9 Владивосток – Москва, №213 Тихоокеанская – Хабаровск, №351 Владивосток – Советская Гавань, №5 Владивосток – Хабаровск, №638 Тихоокеанская – Уссурийск.

Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. РЖД принимают необходимые меры по сокращению времени задержки.

Ранее сегодня массовые отключения электроэнергии затронули юг Приморья, в том числе Владивосток. На данный момент в большей части Владивостока, Находке, Лучегорке, Дальнереченске и Лесозаводске электроснабжение уже восстановлено.

Владивосток, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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