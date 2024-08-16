Электроснабжение вернулось в дома более 60% Приморского края

Приморская ГРЭС восстановила свою работу в штатном режиме, нагрузка на станции вернулась на доаварийный уровень, сообщила Сибирская генерирующая компания. Минэнерго Приморья подтвердило, что 60% края вновь подключено к электроснабжению. Идет восстановление снабжения железнодорожных линий.

«На 20:30 подключены все подстанции, идет контроль подключения потребителей. Порядка 60% Приморского края уже подключены. Коллеги работают над подключением линий РЖД, чтобы пошли электрички», – рассказала и.о. главы минэнерго края Елена Шиш.

Губернатор региона Олег Кожемяко заявил, что электричество вернулось в Лучегорск, Лесозаводск, Спасск-Дальний, Кировский район, Большой Камень, Находку, Партизанский и Чугуевский округа, Кавалерово, Арсеньев, частично – во Владивосток.

«Сейчас запитывается подстанция «Загородная» во Владивостоке. Полностью подключить всех к электроэнергии планируется до конца сегодняшних суток», – сказал глава Приморья.

В Сибирской генерирующей компании заверили, что Приморская ГРЭС вернулась к обычному режиму работы. Специалисты сумели восстановить главную схему, а энергоблоки включены в сеть.

«Нагрузка станции находится на доаварийном уровне», – подтвердили в компании.

Владивосток, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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