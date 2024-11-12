На Камчатке извергается вулкан Карымский

В Камчатском крае вулкан Карымский выбросил столб пепла на высоту до трех километров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

«По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), из вулкана Карымского был зафиксирован пепловый выброс на высоту до 3000 м при высоте самого исполина 1400 м. Пепловый шлейф распространяется в северо-восточном направлении в сторону Кроноцкого залива», – говорится в сообщении.

В МЧС также уточнили, что пути распространения пеплового шлейфа нет населенных пунктов. В ведомстве добавили, что вулкану присвоен оранжевый код авиационной опасности.

На прошлой неделе вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до 15 км. В регионе объявили наивысший код авиационной опасности, а также закрыли дорогу между поселками Ключи и Усть-Камчатск. Пепловое облако дошло до Усть-Камчатска и осыпалось на улицы. Власти закрыли школы и детские сады, массовые мероприятия перенесены.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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