В Магаданской области река Берелех подтопила больницу

В Магаданской области река Берелех вышла из берегов и подтопила больницу в городе Сусуман. Несколько пациентов эвакуировали в Магадан на вертолете.

Берелех не впервые подтапливает район у больницы. На место прибыл руководитель центра медицины катастроф Игорь Ступченко на вертолете, чтобы эвакуировать одного сложного пациента, с ними также в областную столицу отправился мужчина с пневмонией.

Поток воды течет в том числе по дороге, но проехать можно. Необходимости в эвакуации пациентов нет – лечебный корпус не пострадал. Сотрудников административного корпуса временно перевели в основной корпус больницы, в административном – актированный день, сообщил министр здравоохранения региона Александр Витько.

«Ситуацию контролируем. С главой Сусуманского муниципального округа на связи. Ожидаем, что по колымской традиции «вода уйдет». Да, возможно, это звучит провокационно, но на самом деле, так и есть. Уровень воды понемногу спадает», – написал глава магаданского минздрава в своем телеграм-канале.

Магадан, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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