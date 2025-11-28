Бойкота не случилось: на концерте Долиной будет аншлаг

Лариса Долина, которая стала антигероиней соцсетей после того, как засудила покупательницу своей квартиры, гастролирует по Дальнему Востоку – и несмотря на призывы в соцсетях бойкотировать выступления поп-звезды 90-х, на ее концертах будут аншлаги. Так, на завтрашнее шоу во Владивостоке осталось буквально несколько билетов.

Аналогичная ситуация с концертом в Хабаровске, который запланирован на 2 декабря – там осталось 7 свободных мест.

Напомним, Лариса Долина в прошлом году продала свою квартиру в Хамовниках за 112 млн рублей Полине Лурье. Позже певица заявила, что совершила сделку под влиянием мошенников, все деньги отдала им и решила оспорить сделку в суде – первая, вторая и третья инстанции встали на сторону Долиной. Ни один суд, включая Кассационный, не принудил звезду 90-х вернуть деньги покупательнице, Лурье осталась и без средств, и без жилья. Сейчас адвокат адвокат Лурье Светлана Свириденко готовится оспаривать в Верховном суде все решения нижестоящих инстанций. «Если Лариса Александровна приобрела право собственности на свою квартиру, то, соответственно, она должна вернуть Полине то, что она получила от нее – это деньги», – пояснила адвокат.

Напомним, уральским адвокатам с третьей попытки – в кассации – удалось выиграть суд по аналогичному делу, отстояв право покупательницы на квартиру, которую ей продала пенсионерка. Пожилая женщина обратилась в суд, передав все деньги от сделки мошенникам и заявив, что она не думала, что на самом деле продает квартиру. «Суду не были очевидны заблуждения продавца – и покупатели не могли знать, что она находится под влиянием третьих лиц. Факт заблуждения не был установлен», – подчеркнула адвокат группы Lawguard Екатерина Галина в беседе с «Новым Днем».

Отметим, на Урале защите пострадавшей от пожилой продавщицы квартиры пришлось запрашивать психолого-психиатрическую экспертизу, а также материалы уголовного дела, которое было возбуждено после обращения пенсионерки в полицию. Потребовались и другие доказательства, однако справедливость восторжествовала.

Вместе с тем, в России множество случаев, когда суды все же становились на сторону продавьцов, а не добросовестных покупателей. Но последние надеются, что этот тренд удастся переломить и справедливость восторжествует.

Владивосток, Елена Сычева

