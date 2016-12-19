ЦБ отключил от своей системы платежей московский банк НКБ

Публикации за 19.12.16

Центробанк России отключил от своей системы электронных срочных платежей (БЭСП) московский банк НКБ. Об этом сообщает портал «Банки.ру» со ссылкой на источник в банковских кругах.

По сведениям издания, ЦБ пошел на такой шаг 16 декабря. Стоит отметить, что отключаемые от системы платежей банки впоследствии часто лишаются лицензии.

По итогам прошлого года банк НКБ получил чистый убыток в размере 7,43 млн рублей , а по итогам января-ноября 2016 года – почти 30 млн рублей, передает РИА «Новости».

НКБ был зарегистрирован в июне 1994 года в Калмыкии под названием «Национальный Клиринговый Банк». В 2015 году банк перерегистрировался в Москве. В настоящее время кредитная организация принадлежит 10 акционерам, каждый из которых имеет в банке долю в 10%.

Москва, Светлана Петрова

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