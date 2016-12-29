NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Финансы

■■■■■■■■■

Публикации за 29.12.16

«Новогодний подарок» от ЦБ: еще два московских банка остались без лицензий

«Новогодний подарок» от ЦБ: еще два московских банка остались без лицензий

Центробанк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у двух московских кредитных организаций – Банка на Красных Воротах (БНКВ) и банка НКБ, сообщается на сайте регулятора. Оба банка участвуют в системе страхования вкладов, их вкладчикам будут выплачены страховки. Ранее СМИ сообщали об отключении банка НКБ от системы электронных срочных платежей (БЭСП) Банка России. Также сообщалось, что Банк на Красных Воротах приостановил операции по счетам клиентов, как физических, так и юридических лиц, ссылаясь на финансовые сложности.

В ЦБ отметили, что БНКВ из-за потери ликвидности несвоевременно исполняла обязательства перед кредиторами. Финансовая организация проводила высокорискованную кредитную политику, размещая денежные средства в низкокачественные активы. Адекватная оценка принимаемых рисков привела к возникновению у банка оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства, указали в Центробанке.

Согласно данным отчетности, по величине активов БНКВ на 1 декабря текущего годазанимал 275 место в банковской системе России.

Банк НКБ, по информации регулятора, не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма по своевременному направлению сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю. Кроме того, банк игнорировал предписание надзорного органа о запрете на осуществление отдельных банковских операций. Помимо этого, кредитная организация при неудовлетворительном качестве активов неадекватно оценивала принятые в связи с этим риски. По величине активов банк «НКБ» на 1 декабря занимал 527 место в отечественной банковской системе.

Обе кредитные организации являются участниками системы страхования вкладов. Согласно законодательству, вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, будут выплачены страховые возмещения в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей на одного вкладчика.

Отметим, что с начала года Центробанк лишил лицензии около сотни российских банков.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 28.12.16

Дело о рейдерском захвате здания в центре Москвы дошло до суда. / Набиуллина назвала условия для приватизации госбанков. / Назначена дата суда по делу о вымогательстве экс-следователя МВД у «ФинТрастБанка» $5 млн.

Ссылки по теме

© 2016, РИА «Новый День»

Метки

/

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2016. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter