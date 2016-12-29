«Новогодний подарок» от ЦБ: еще два московских банка остались без лицензий

Публикации за 29.12.16

Центробанк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у двух московских кредитных организаций – Банка на Красных Воротах (БНКВ) и банка НКБ, сообщается на сайте регулятора. Оба банка участвуют в системе страхования вкладов, их вкладчикам будут выплачены страховки. Ранее СМИ сообщали об отключении банка НКБ от системы электронных срочных платежей (БЭСП) Банка России. Также сообщалось, что Банк на Красных Воротах приостановил операции по счетам клиентов, как физических, так и юридических лиц, ссылаясь на финансовые сложности.

В ЦБ отметили, что БНКВ из-за потери ликвидности несвоевременно исполняла обязательства перед кредиторами. Финансовая организация проводила высокорискованную кредитную политику, размещая денежные средства в низкокачественные активы. Адекватная оценка принимаемых рисков привела к возникновению у банка оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства, указали в Центробанке.

Согласно данным отчетности, по величине активов БНКВ на 1 декабря текущего годазанимал 275 место в банковской системе России.

Банк НКБ, по информации регулятора, не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма по своевременному направлению сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю. Кроме того, банк игнорировал предписание надзорного органа о запрете на осуществление отдельных банковских операций. Помимо этого, кредитная организация при неудовлетворительном качестве активов неадекватно оценивала принятые в связи с этим риски. По величине активов банк «НКБ» на 1 декабря занимал 527 место в отечественной банковской системе.

Обе кредитные организации являются участниками системы страхования вкладов. Согласно законодательству, вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, будут выплачены страховые возмещения в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей на одного вкладчика.

Отметим, что с начала года Центробанк лишил лицензии около сотни российских банков.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 28.12.16

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