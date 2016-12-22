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Финансы

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Публикации за 22.12.16

Очередной лопнул? Столичный Банк на Красных Воротах приостановил операции / Клиенты жалуются на «зависшие» средства на счетах

Очередной лопнул? Столичный Банк на Красных Воротах приостановил операции Клиенты жалуются на «зависшие» средства на счетах

Московский Банк на Красных Воротах (БНКВ) приостановил операции по счетам клиентов, как физических, так и юридических лиц. Об этом сообщает портал «Банки.ру» со ссылкой на представителя кредитной организации.

По словам собеседника издания, банк временно не проводит операции по счетам клиентов и не выдает средства с вкладов. В кредитной организации объясняют приостановку операций «финансовыми сложностями». В банке не смогли уточнить, когда возобновится проведение финансовых операций возобновится.

Отмечается, что клиенты с 16 декабря жалуются на проблемы с проведением платежей в банке. Люди сообщают о «зависших» деньгах на зарплатных картах, а также о том, что банкоматы не выдают наличность.

Частные предприниматели рассказывают, что уже неделю банк не доставляет денежные средства до контрагентов, а только списывает их со счетов.

БНКВ занимает 279 место по размеру активов. Вклады физлиц в банке составляют более 3,5 млрд рублей, средства предприятий и организаций – 1,7 млрд.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 22.12.16

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