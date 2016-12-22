Очередной лопнул? Столичный Банк на Красных Воротах приостановил операции / Клиенты жалуются на «зависшие» средства на счетах

Публикации за 22.12.16

Московский Банк на Красных Воротах (БНКВ) приостановил операции по счетам клиентов, как физических, так и юридических лиц. Об этом сообщает портал «Банки.ру» со ссылкой на представителя кредитной организации.

По словам собеседника издания, банк временно не проводит операции по счетам клиентов и не выдает средства с вкладов. В кредитной организации объясняют приостановку операций «финансовыми сложностями». В банке не смогли уточнить, когда возобновится проведение финансовых операций возобновится.

Отмечается, что клиенты с 16 декабря жалуются на проблемы с проведением платежей в банке. Люди сообщают о «зависших» деньгах на зарплатных картах, а также о том, что банкоматы не выдают наличность.

Частные предприниматели рассказывают, что уже неделю банк не доставляет денежные средства до контрагентов, а только списывает их со счетов.

БНКВ занимает 279 место по размеру активов. Вклады физлиц в банке составляют более 3,5 млрд рублей, средства предприятий и организаций – 1,7 млрд.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 22.12.16

«Ювелирная зачистка»: «Адамас» уличен в неуплате 5 млрд рублей налогов. / Подешевевшая нефть уронила доллар и евро: рубль укрепился. / Рестораны «Тарас Бульба» поймали на неуплате 112 млн рублей налогов. Читать дальше

© 2016, РИА «Новый День»