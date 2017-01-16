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Финансы

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Публикации за 16.01.17

Первый пошел: Центробанк отобрал лицензию у Булгар банка / Кредитную организацию наказали за недостоверную отчетность

Первый пошел: Центробанк отобрал лицензию у Булгар банка Кредитную организацию наказали за недостоверную отчетность

Центробанк России с 16 января лишил лицензии ярославский Булгар банка. Об этом сообщается на регулятора. Кредитная организация является участником системы страхования вкладов, поэтому ее вкладчикам будут выплачены страховки. Выплаты стартуют 30 января. Отметим, что Булгар банк стал первой кредитной организацией, у которой ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций в наступившем году. В 2016 году Банк России лишил лицензии около сотни банков.

Решение об отзыве лицензии было принято в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ, и установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, отметили в Банке России.

По данным регулятора, финансовая организация не исполняла требования надзорного органа о представлении в Банк России отчетности, достоверно отражающей объем ее обязательств перед клиентами – частными лицами. Кроме того, из-за низкого качества активов банка несвоевременно исполнял обязательства перед кредиторами. С начала текущего года банк фактически прекратил обслуживание своих клиентов. В кредитной организации согласно приказу ЦБ назначена временная администрация.

Согласно данным отчетности, по величине активов Булгар банк на 1 декабря прошлого года занимал 447 место в банковской системе страны. Банк имеет один офис в Москве и 7 – в Казани.

Кредитная организация участвует в системе страхования вкладов. Согласно законодательству, ее вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, будет выплачено страховое возмещение размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей на одного вкладчика. Как сообщает , выплаты начнутся не позднее 30 января 2017 года. Банки-агенты для оперативного приема заявлений вкладчиков и максимально быстрых выплат им компенсаций будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 20 января.

Москва, Наталья Петрова

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