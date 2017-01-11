В Москве из отделения «Булгарбанка» похищено почти 20 млн рублей

Публикации за 11.01.17

В новогодние праздники в Москве из отделения «Булгарбанка» было похищено около 20 млн рублей. О краже заявила заместитель руководителя офиса на Пятницкой улице.

«Она (кража) могла произойти в период с 31 декабря по 10 января. Неизвестный украл из хранилища около 20 миллионов рублей», – цитирует РИА «Новости» слова источника в правоохранительных органах.

В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили факт кражи 20 млн рублей.

Москва, Мария Вяткина

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