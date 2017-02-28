ЦБ отрезал «Торговый городской банк» от системы электронных платежей

Публикации за 28.02.17

Центробанк России отключил от своей системы электронных срочных платежей (БЭСП) московский «Торговый городской банк». Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на источник в банковских кругах.

Накануне сообщалось, что кредитная организация перестала обслуживать карты клиентов и начала испытывать затруднения с возвратом вкладов. Причиной проблем, по словам сотрудников банка, стал сбой стороннего процессинга, а также задержки с инкассацией. При этом на сайте финансовой организации сообщается, что «в связи с проведением настройки банковского оборудования» с 28 февраля по 3 марта его подразделения будут работать до 13:00, 4 и 5 марта – выходные дни.

Стоит отметить, что банки, которые ЦБ отключает от БЭСП, часто лишаются лицензии.

«Торговый городской банк», по данным БИР Аналитик, на 1 января занимал 206 место в банковской системе страны с активами 36,9 млрд рублей, собственные средства составляли 1,2 млрд рублей, средства населения – 7 млрд рублей.

Москва, Наталья Аникина

Москва. Другие новости 28.02.17

Нефть дешевеет: биржевой курс доллара поднялся выше 58 рублей. / Эксперты сомневаются в выгодности «народных» облигаций Минфина. / Разбираться недосуг: у южноуральца несколько раз списывали деньги за чужие долги. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»