NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Финансы

■■■■■■■■■

Публикации за 28.02.17

ЦБ отрезал «Торговый городской банк» от системы электронных платежей
фото: moscow.wikimapia.org

ЦБ отрезал «Торговый городской банк» от системы электронных платежей

Центробанк России отключил от своей системы электронных срочных платежей (БЭСП) московский «Торговый городской банк». Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на источник в банковских кругах.

Накануне сообщалось, что кредитная организация перестала обслуживать карты клиентов и начала испытывать затруднения с возвратом вкладов. Причиной проблем, по словам сотрудников банка, стал сбой стороннего процессинга, а также задержки с инкассацией. При этом на сайте финансовой организации сообщается, что «в связи с проведением настройки банковского оборудования» с 28 февраля по 3 марта его подразделения будут работать до 13:00, 4 и 5 марта – выходные дни.

Стоит отметить, что банки, которые ЦБ отключает от БЭСП, часто лишаются лицензии.

«Торговый городской банк», по данным БИР Аналитик, на 1 января занимал 206 место в банковской системе страны с активами 36,9 млрд рублей, собственные средства составляли 1,2 млрд рублей, средства населения – 7 млрд рублей.

Москва, Наталья Аникина

Москва. Другие новости 28.02.17

Нефть дешевеет: биржевой курс доллара поднялся выше 58 рублей. / Эксперты сомневаются в выгодности «народных» облигаций Минфина. / Разбираться недосуг: у южноуральца несколько раз списывали деньги за чужие долги.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

/

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter