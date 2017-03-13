NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Финансы

■■■■■■■■■

Публикации за 13.03.17

Центробанк отобрал лицензии у двух московских банков / Выплаты страховок вкладчикам стартуют 27 марта

Центробанк отобрал лицензии у двух московских банков Выплаты страховок вкладчикам стартуют 27 марта

Центробанк России отозвал лицензии на совершение банковских операций у двух московских кредитных организаций – «Торгового городского банка» и банка «Экономический Союз», сообщается на сайте регулятора. В конце февраля ЦБ отключил «Торговый городской банк» от своей системы электронных срочных платежей (БЭСП). СМИ сообщали, что кредитная организация перестала обслуживать карты клиентов и испытывает затруднения с возвратом вкладов. Оба банка участвуют в системе страхования вкладов, поэтому их клиентам будут выплачены страховки.

По данным Центробанка, «Торговый городской банк» проводил высокорискованную кредитную политику, размещая денежные средства в низкокачественные активы. Адекватная оценка принимаемых рисков выявила наличие в деятельности банка оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства. Кроме того, указывает ЦБ, кредитная организация допускала случаи несвоевременного исполнения обязательств перед кредиторами. При этом банк не соблюдал требования «антиотмывочного» законодательства в части представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю. Согласно данным отчетности, по величине активов ТГБ на 1 февраля занимал 231 место в банковской системе страны.

Банк «Экономический Союз» лишился лицензии из-за неспособности удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам в связи с низким качеством активов. Кроме того, банк поймали на проведении сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж. По величине активов кредитная организация занимала 367 место в банковской системе РФ.

Оба банка являются участниками системы страхования вкладов. Согласно закону о страховании вкладов физических лиц, вкладчика банков, в том числе индивидуальным предпринимателям, будет выплачено страховое возмещение в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика. Выплаты начнутся не позднее 27 марта 2017 года, говорится в Агентства по страхованию вкладов.

Москва, Наталья Аникина

Москва. Другие новости 11.03.17

Нефтяной оптимизм пошел на спад: баррель опустился в цене ниже $52. / Спикер парламента Крыма назвал угрозы реализации ФЦП. / Эксперт: увязка НДФЛ с пенсией – «весьма скользкий путь» для экономики. Это приведет к обнищанию и без того нищего населения.

Ссылки по теме

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

/

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
Цирк Династии Филатовых
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter