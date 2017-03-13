Центробанк отобрал лицензии у двух московских банков / Выплаты страховок вкладчикам стартуют 27 марта

Публикации за 13.03.17

Центробанк России отозвал лицензии на совершение банковских операций у двух московских кредитных организаций – «Торгового городского банка» и банка «Экономический Союз», сообщается на сайте регулятора. В конце февраля ЦБ отключил «Торговый городской банк» от своей системы электронных срочных платежей (БЭСП). СМИ сообщали, что кредитная организация перестала обслуживать карты клиентов и испытывает затруднения с возвратом вкладов. Оба банка участвуют в системе страхования вкладов, поэтому их клиентам будут выплачены страховки.

По данным Центробанка, «Торговый городской банк» проводил высокорискованную кредитную политику, размещая денежные средства в низкокачественные активы. Адекватная оценка принимаемых рисков выявила наличие в деятельности банка оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства. Кроме того, указывает ЦБ, кредитная организация допускала случаи несвоевременного исполнения обязательств перед кредиторами. При этом банк не соблюдал требования «антиотмывочного» законодательства в части представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю. Согласно данным отчетности, по величине активов ТГБ на 1 февраля занимал 231 место в банковской системе страны.

Банк «Экономический Союз» лишился лицензии из-за неспособности удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам в связи с низким качеством активов. Кроме того, банк поймали на проведении сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж. По величине активов кредитная организация занимала 367 место в банковской системе РФ.

Оба банка являются участниками системы страхования вкладов. Согласно закону о страховании вкладов физических лиц, вкладчика банков, в том числе индивидуальным предпринимателям, будет выплачено страховое возмещение в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика. Выплаты начнутся не позднее 27 марта 2017 года, говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов.

Москва, Наталья Аникина

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