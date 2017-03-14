ЦБ продолжает чистку московских банков / Без лицензии остался «Нефтяной альянс»

Публикации за 14.03.17

Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у третьего за последние два дня московского банка – на этот раз жертвой чистки стал банк «Нефтяной альянс».

Кредитная организация лишилась лицензии из-за неисполнения банковского законодательства и нормативных актов ЦБ, нарушения «антиотмывочного» закона, снижения размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения, и неспособности удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, сообщается на сайте регулятора.

Как отмечает Банк России, финансовая организация размещала денежные средства в низкокачественные активы и не создавала адекватных принятым рискам резервов. Из-за низкого качества активов банк не обеспечил своевременное исполнение обязательств перед кредиторами. Надлежащая оценка кредитного риска выявила полную утрату банком собственных средств, указывает регулятор.

Согласно данным отчетности, по величине активов банк «Нефтяной альянс» на 1 февраля этого года занимал 217 место в банковской системе страны.

Кредитная организация участвует в системе страхования вкладов, поэтому ее вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, будет выплачена страховка в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей на одного вкладчика. Согласно сообщению Агентства по страхованию вкладов, выплаты начнутся не позднее 28 марта.

Накануне ЦБ отобрал лицензии у двух столичных банков – «Торгового городского банка» и банка «Экономический Союз».

Москва, Наталья Аникина

Москва. Другие новости 13.03.17

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