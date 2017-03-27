ЦБ отрезал Росэнергобанк от системы электронных платежей

Публикации за 27.03.17

Центробанк России отключил от своей системы электронных срочных платежей (БЭСП) входящий в топ-50 по размеру активов московский Росэнергобанк. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в банковской сфере.

Между тем, в пресс-службе кредитной организации не подтвердили отключение от БЭСП.

Стоит отметить, что банки, которые Банк России отключает от своей системы электронных платежей, не редко лишают лицензий.

Напомним, международное рейтинговое аMoody's в середине февраля снизило долгосрочные рейтинги депозитов Росэнергобанка в национальной и иностранной валюте до «Caa2» (очень высокий кредитный риск) с негативным прогнозом. Аналитики связали изменение рейтинга с ухудшением ситуации с ликвидностью и ухудшением качества активов банка.

По данным БИР Аналитик, Росэнергобанк на начало этого года занимал 47 место в банковской системе России с активами 581 млрд рублей, собственные средства при этом составляли 10 млрд рублей. Отмечалось, что общая сумма вкладов населения достигает 35,9 млрд рублей.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 27.03.17

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