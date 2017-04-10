ЦБ отобрал лицензию у банка из топ-100 / «Зачистка» коснулась столичного Росэнергобанка

Публикации за 10.04.17

Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Росэнергобанка, сообщается на сайте регулятора.

В ЦБ отметили, что кредитная организация оказалась неспособна исполнять свои обязательства перед кредиторами, а также недостоверно отражала в отчетности данные о неудовлетворенных требованиях кредиторов.

Проблемы у Росэнергобанка возникли в связи с использованием крайне рискованной бизнес-модели, низким качеством управления и активов, пояснили в банке России. Регулятор уличил руководителей и собственников финансовой организации в выводе активов (путем выдачи кредитов юрлицам, не ведущим реальную деятельность) с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков и в составлении недостоверной финансовой отчетности.

Центробанк направит материалы в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов). В Росэнергобанк назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов банка приостановлены.

Согласно данным отчетности, по величине активов кредитная организация на 1 марта 2017 года занимала 92 место в банковской системе страны.

Росэнергобанк является участником системы страхования вкладов. Согласно закону, его вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, будут выплачены страховые возмещения в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей на одного вкладчика. Как сообщает Агентство по страхованию вкладов, выплаты начнутся не позднее 24 апреля 2017 года.

В конце марта сообщалось, что ЦБ отключил Росэнергобанк от своей системы банковских электронных срочных платежей (БЭСП). Также отмечалось, что в финансовом учреждении была введена запись на выдачу вкладов. В середине февраля международное рейтинговое аMoody's снизило долгосрочные рейтинги депозитов кредитной организации в национальной и иностранной валюте до «Caa2» (очень высокий кредитный риск) с негативным прогнозом. Аналитики связали изменение рейтинга с ухудшением ситуации с ликвидностью и ухудшением качества активов банка.

Росэнергобанк был создан в 1992 году. Филиалы кредитной организации работают в Петербурге, Архангельске, Астрахани, Воронеже, Казани, Перми, Самаре, Сочи, Уфе и ряде других городов.

Москва, Наталья Аникина

Москва. Другие новости 10.04.17

Стоимость коммуналки может превысить инфляцию. Минэкономразвития спрогнозировало рост тарифов ЖКХ. / Не умеет ни зарабатывать, ни тратить: Всемирный банк раскритиковал финансовую политику Киева. / Крым получил 1,5 млрд рублей на лекарства для льготников. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»